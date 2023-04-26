Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (63:78, 2-3).

«В этой игре в первые 20 минут была равная борьба, команды играли с пониманием важности этого матча. В обороне все было серьёзно, в нападении — с нервами. Мазали штрафные, мазали простые броски, но всё было хорошо. Мы поговорили в раздевалке о том, что та команда, которая будет контролировать ход встречи в третьей четверти, возможно, победит. Но в третьей четверти мы полностью потеряли контроль — в защите и в нападении. Мы разрушили игру, после чего попытались вернуться, но разрыв был такой, что уже невозможно было это сделать», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба «Зенита».