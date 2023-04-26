«Барселона» обыграла «Жальгирис» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги
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В Барселоне (Испания) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором испанская «Барселона» принимала литовский «Жальгирис». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:69.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 17 очков. 15 баллов на свой счёт записал Никола Миротич. 12 очков набрал Рокас Йокубайтис.
В составе литовского «Жальгириса» отличился Игнас Браздейкис, набравший 14 очков. 10 баллов набрал Довидас Гедрайтис.
Таким образом, «Барселона» повела в счёте в серии — 1-0. Второй матч четвертьфинальной серии состоится 28 апреля в Барселоне. Напомним, серия идёт до трёх побед.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
26 апреля 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 69
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Абринес, Веселы, Йокубайтис, Калинич, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Ннаджи, Саторански, Тоби, Шанлы
Жальгирис: Бирутис, Браздейкис, Буткевичюс, Гедрайтис, Димша, Лекавичюс, Лукошюнас, Полонара, Тейлор, Улановас, Хэйс, Шмитс
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