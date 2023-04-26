«Барселона» обыграла «Жальгирис» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Барселоне (Испания) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором испанская «Барселона» принимала литовский «Жальгирис». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Барселоне и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 17 очков. 15 баллов на свой счёт записал Никола Миротич. 12 очков набрал Рокас Йокубайтис.

В составе литовского «Жальгириса» отличился Игнас Браздейкис, набравший 14 очков. 10 баллов набрал Довидас Гедрайтис.

Таким образом, «Барселона» повела в счёте в серии — 1-0. Второй матч четвертьфинальной серии состоится 28 апреля в Барселоне. Напомним, серия идёт до трёх побед.