«Нью-Йорк» впервые с 2013 года прошёл во второй раунд плей-офф НБА

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась со счётом 106:95 в пользу гостей паркета.
«Нью-Йорк Никс» ведёт в серии со счётом 4:1, у «Кливленда» не осталось математических шансов перевернуть противостояние в серии в свою пользу. Это означает, что «Никс» впервые с 2013 года прошёл во второй раунд плей-офф.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, набравший 23 очка и совершивший шесть 2-очковых и два 3-очковых результативных броска. У лёгкого форварда Ар Джея Барретта 21 очко.
В составе «Кливленда» 28 очков набрал Донован Митчелл. 21 очком отметился Дариус Гарлэнд.
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