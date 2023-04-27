Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мемфис» обыграл «Лейкерс» в пятом матче серии 1/4 финала НБА в Восточной конференции

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча закончилась со счётом 116: 99 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Лейкерс» продолжают вести в серии со счётом 3:2.

Самым результативным игроком в составе «Мемфис Гриззлиз» стал Десмонд Бэйн. На счету атакующего защитника 33 очка, десять подборов и пять результативных передач. Джа Морэнт набрал 31 очко, Джарен Джексон-младший — 18 баллов.

В составе гостей 31 очко набрал Энтони Дэвис, 17 очков — у Остина Ривза. Дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 15 очков и 10 подборов.

Шестой матч серии между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.