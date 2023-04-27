«Майами» переиграл «Милуоки» и вышел в следующую стадию плей-офф

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 128:126.
Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету сегодня дабл-дабл: 38 очков, 20 подборов и три передачи. Также хорошую игру показал американец Крис Миддлтон. Он заработал 33 очка, шесть подборов и то же количество передач.
Лидер «Майами» Джимми Батлер сегодня отметился 42 очками, также он совершил восемь подборов и отдал четыре передачи. Нельзя не отметить американского центрового Бэма Адебайо. Он оформил трипл-дабл: 20 очков, десять подборов и 10 передач.
«Хит» стали четвертой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд, будучи под восьмым посевом.
Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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