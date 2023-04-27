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«Майами» переиграл «Милуоки» и вышел в следующую стадию плей-офф

«Майами» переиграл «Милуоки» и вышел в следующую стадию плей-офф
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 128:126.

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Самым результативным игроком «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету сегодня дабл-дабл: 38 очков, 20 подборов и три передачи. Также хорошую игру показал американец Крис Миддлтон. Он заработал 33 очка, шесть подборов и то же количество передач.

Лидер «Майами» Джимми Батлер сегодня отметился 42 очками, также он совершил восемь подборов и отдал четыре передачи. Нельзя не отметить американского центрового Бэма Адебайо. Он оформил трипл-дабл: 20 очков, десять подборов и 10 передач.

«Хит» стали четвертой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд, будучи под восьмым посевом.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 128
ОТ
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Миддлтон - 33, Лопес - 18, Холидэй - 16, Аллен - 8, Коннотон - 7, Мэттьюз - 6, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Инглс, Картер, Краудер, Леонард, Портис
Майами Хит: Батлер - 42, Винсент - 22, Адебайо - 20, Лав - 15, Лоури - 10, Страс - 8, Зеллер - 4, Робинсон - 3, Мартин - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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