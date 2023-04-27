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Джимми Батлер перевёл пятый матч серии с «Милуоки» в овертайм

Джимми Батлер перевёл пятый матч серии с «Милуоки» в овертайм
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 122:119 ОТ в пользу гостей.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 128
ОТ
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Миддлтон - 33, Лопес - 18, Холидэй - 16, Аллен - 8, Коннотон - 7, Мэттьюз - 6, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Инглс, Картер, Краудер, Леонард, Портис
Майами Хит: Батлер - 42, Винсент - 22, Адебайо - 20, Лав - 15, Лоури - 10, Страс - 8, Зеллер - 4, Робинсон - 3, Мартин - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами» Джимми Батлер за 0,5 секунды до конца основного времени после розыгрыша сумел добавить мяч в корзину, сделав таким образом счёт 118:118. Встреча была переведена в дополнительное время.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 36,5 очка, 5,5 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 62,8, трёхочковых – 52,9.

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