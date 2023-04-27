Джимми Батлер перевёл пятый матч серии с «Милуоки» в овертайм

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 122:119 ОТ в пользу гостей.
Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами» Джимми Батлер за 0,5 секунды до конца основного времени после розыгрыша сумел добавить мяч в корзину, сделав таким образом счёт 118:118. Встреча была переведена в дополнительное время.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 36,5 очка, 5,5 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 62,8, трёхочковых – 52,9.
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