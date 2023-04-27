Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

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27 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» – 95:106, счёт в серии 1-4

«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 116:99, счёт в серии 2-3

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 126:128, счёт в серии 1-4

«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 116:123, счёт в серии 2-3

В последней игре американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 31 очком, двумя подборами и восемью передачами. Также отличился американский защитник Клэй Томпсон. Он заработал 25 очков, сделал два подбора и отдал одну передачу.

«Хит» стали четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд, будучи под восьмым посевом.