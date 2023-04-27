Споэльстра вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по количеству побед среди тренеров

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 128:126.
Для главного тренера «Майами» Эрика Споэльстра эта победа стала 100-й за карьеру. Таким образом, 52-летний специалист сравнялся с Ларри Брауном по количеству выигрышей в истории плей-офф НБА — 100 — это пятое место.
В первую четвёрку входят Фил Джексон, на счету которого 229 побед в плей-офф. На втором и третьем местах — Пэт Райли (171) и Грег Попович (169). Замыкает четвёрку Док Риверс с 108 победами.
Напомним, «Хит» стали четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд, будучи под восьмым посевом.
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