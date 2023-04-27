Бриттни Грайнер обратилась к американским СМИ по поводу её ареста в России
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер поблагодарила средства массовой информации за их роль в её возвращении домой.
«Спасибо, что не давали забывать обо мне и в итоге помогли мне оказаться дома», — сказала Грайнер на пресс-конференции.
Напомним, в прошлом году Грайнер, которая отбывала наказание в Российской Федерации за транспортировку запрещённых веществ, обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В России Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.
В России Грайнер до ареста выступала за УГМК.
Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:
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