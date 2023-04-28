Джордж Карл объяснил, почему Адетокунбо — один из его самых любимых современных игроков
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Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл отреагировал на недавний ответ звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо журналисту. У Янниса поинтересовались, не считает ли он сезон-2022/2023 провальным, на что он заявил следующее:
«Майкл Джордан провёл в НБА 15 сезонов, выиграл шесть титулов. Получается, остальные девять сезонов у него были неудачными? В спорте не бывает неудач. Бывают хорошие дни, бывают плохие, в какие-то дни добиваешься успеха, в какие-то – нет. Не всегда удаётся побеждать».
«Вот почему Яннис – один из моих самых любимых современных игроков», — написал Карл на своей странице в социальных сетях.
Яннис Адетокунбо осваивает гитару:
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