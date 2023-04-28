Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

28 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран всего один матч.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 120:128, счёт в серии 2-4.

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 30 очков, сделавший три подбора и отдавший 10 передач. 20 очков набрал Деандре Хантер, на его счету также шесть подборов и одна передача.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов оформил Джейсон Тейтум. 32 очка набрал Джейлен Браун, он также сделал пять подборов и отдал две передачи.

Таким образом, «Бостон» вышел в полуфинал плей-офф НБА в Восточной конференции.