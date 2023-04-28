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Руди Гобер: я не стал таким доминирующим игроком, каким могу быть

Руди Гобер: я не стал таким доминирующим игроком, каким могу быть
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер рассказал, что не смог полностью раскрыть свой потенциал. Также Гобер поделился планами о выходе на новый уровень.

«Я не смог стать таким доминирующим игроком, каким, я уверен, могу стать, и полностью раскрыть свой потенциал. Я знаю, что у меня есть больше передач, до которых я могу добраться, и поэтому для меня это очень интересно. Собираюсь сделать всё, что потребуется, чтобы попытаться достичь этого уровня», — приводит слова Гобера «твиттер» NBA Central.

Напомним, в текущем сезоне Гобер был втянут в скандал со своим одноклубником. Во время одного из тайм-аутов в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108) Гобер активно спорил с Кайлом Андерсеном. После этого Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.

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