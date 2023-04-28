Тренер «Локомотива-Кубань»: нужно быть внимательными с «джокерами» ЦСКА

Тренер «Локомотива-Кубань» Станислав Збарский поделился ожиданиями от шестого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский клуб сыграет с московским ЦСКА.

Напомним, счёт в серии после пяти матчей — 3-2 в пользу «Локомотива-Кубань». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«Когда ты играешь на арене соперника – особенно если этот соперник фаворит, – то тебя ничто не сковывает. На тебя нет давления, и ты спокойно показываешь всё, что умеешь. А использовать энергию толпы, которая тебя поддерживает – это умение, которое приходит с опытом, с победами. Кое-что, конечно, находится в компетенции тренерского штаба. Например, мы прекрасно знаем, что болельщики всё равно будут любить команду при любом исходе. Что игроков не перестанут ценить и поддерживать даже в случае поражения. Наша цель – чтобы и парни тоже это осознали. А остальное – уже дело опыта. При этом нынешний плей-офф уже здорово закалил ребят. Видно, что мы семимильными шагами приближаемся к той ментальной устойчивости, которая нужна для больших побед. В этой серии мы уже достигли одной из наших изначальных целей – втянули ЦСКА в марафон, где приходится тратить очень много сил. У нас эти силы есть, а готов ли к этому соперник?.. Думаю, что каждый из игроков сегодня готов максимально выложиться, чтобы принести команде ту пользу, на которую он способен.

Кто способен стать «джокером» в составе армейцев? Я бы выделил троих. Помимо Руженцева, это Иван Ухов и Никита Курбанов. У Курбанова самый большой в команде опыт, он умеет играть жёстко, способен набирать много очков и в любой момент готов повести команду за собой. Ухов и Руженцев дают огромный «хастл» – энергично навязывают сопернику плотный контакт. Собственно, именно поэтому они и выходят на хорошие минуты в составе такого клуба, как ЦСКА. Мы всех наших ребят отдельно предупреждаем, чтобы были особенно внимательны с игроками, которых я перечислил. Большинство матчей в этой серии развивается так, что ход игры может переломить любой перехват. Лучше, если этот перехват сделаем мы.

Глобальных перемен в игре ЦСКА вряд ли стоит ожидать. Москвичи определённо добавят в защите – и у нас есть предположения, в каких именно аспектах. Плюс к этому с ними прилетел Никола Милутинов. Так что, возможно, в какой-то момент тренеры ЦСКА пойдут ва-банк и выпустят его в том состоянии, в каком он есть. Тогда они вернутся к той модели игры, что была у них в двух первых матчах: будут больше атаковать изнутри трёхочковой зоны, создавать давление под кольцом. Но сейчас нам надо думать о своей игре, о том, как сохранить ту агрессию и уровень контакта, которые были у нас в пятом матче. Если нам это удастся, то тогда уже сопернику предстоит под нас подстраиваться», — приводит слова Збарского официальный сайт краснодарской команды.