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«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и сравнял счёт в серии 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Пирее (Греция) на арене «Пис энд Френдшип Стадиум» завершился второй матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась победой гостей площадки со счётом 92:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский разыгрывающий Карсен Эдвадс, набравший 16 очков. Его партнёры по команде и соотечественники Найджел Хэйс и Джонатан Мотли записали себе в актив по 15 очков.

В составе греческого «Олимпиакоса» отличился Александар Везенков, набравший 18 очков. Греческий разыгрывающий Костас Слукас также набрал 18 баллов.

Таким образом, счёт в серии сравнялся— 1-1. Третий матч четвертьфинальной серии состоится в Турции. Напомним, серия идёт до трёх побед.