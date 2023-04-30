Эксперт: смотрю на «Санз» и понимаю, что они просто не могут набрать достаточно очков

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался об игре «Финикс Санз» в матче второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (107:125). Баркли отдельно акцентировал внимание на слабой скамейке запасных у «Санз».

«Смотрю на «Финикс Санз» и понимаю, что они просто не могут набрать достаточное количество очков. Достаточно посмотреть на их скамейку запасных. Я не вижу, чтобы хоть один из этих игроков смог набрать хотя бы 20 очков в матче. Таких людей просто нет», – приводит слова Баркли «твиттер» NBA on NTN.

Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:107.