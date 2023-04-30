Йокич — об игре Маррея: он играет просто потрясающе

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал игру одноклубника Джамала Маррея в первом матче серии с «Финикс Санз» (125:107) в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он играет просто потрясающе. Он определённо показывает, на что способен. Он наш лучший игрок, и мы сейчас следуем за ним», — приводит слова Йокича ESPN.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 34 очка, пять подборов, девять результативных передач и два перехвата. Сам Йокич оформил дабл-дабл из 24 очков и 19 подборов.

Следующий матч в серии между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» пройдёт в ночь на 2 мая в 5:00 мск на площадке «Наггетс».