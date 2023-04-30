Каспер Уэйр объяснил, почему ЦСКА затянул серию с «Локомотивом-Кубань»

Американский защитник столичного баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр объяснил, почему команда довела серию с «Локомотивом-Кубань» до седьмого матча, хотя в регулярном чемпионате москвичи четырежды обыграли «Локомотив» с разницей не менее 14 очков.

«Думаю, это вопрос психологии. Любой профессиональной команде, четырежды обыгравшей соперника, тяжело взять ещё четыре победы в том же противостоянии. К тому же видно, что они стали лучше, у них улучшилась «химия», взаимопонимание.

Перед краснодарцами можно снять шляпу, они показывают отличный баскетбол. Для нас это отличный тест. Конечно, мы не хотели доводить дело до седьмого матча, но так случилось. Надеюсь, добьёмся успеха», — приводит слова Уэйра пресс-служба ЦСКА.