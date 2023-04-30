Секулич: ЦСКА надрал нам задницы в прошлой игре, а теперь наш черёд выдать лучший матч

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу решающей встречи в полуфинальном противостоянии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«У нас на протяжении всей серии отличная атмосфера. Даже несмотря на то, что в прошлом матче ЦСКА надрал нам задницы, сыграв свой лучший матч в плей-офф, мы продолжаем планомерно готовиться. Никакой паники нет, мы сейчас перегруппировываемся и отдыхаем. Настал наш черёд сыграть свой лучший матч в сезоне. Мы в этой серии – андердоги, а с этой позиции немного легче играть важные матчи, потому что давление поменьше.
Конечно, очень многое можно делать на площадке гораздо лучше, чем мы в том матче — особенно в защите. И если хочешь выигрывать важные матчи на такой стадии турнира и у такого соперника, то тебе необходима командная игра гораздо более высокого уровня. Плюс к этому мы заготовили кое-какие тактические сюрпризы для соперника. Надеемся, что это сработает в нашу пользу», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.
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