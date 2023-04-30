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Батлер повредил голеностопный сустав и долго лежал на паркете в конце матча с «Нью-Йорком»

Батлер повредил голеностопный сустав и долго лежал на паркете в конце матча с «Нью-Йорком»
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер за пять минут до конца первого матча серии с «Нью-Йорк Никс» получил повреждение голеностопного сустава.

Стоит отметить, что игрок смог продолжить матч, несмотря на травму. Характер его повреждения пока неизвестен.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама встреча завершилась победой «Майами» со счётом 108:101, а Джимми Батлер стал самым результативным игроком своей команды, записав на свой счёт дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.

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