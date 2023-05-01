50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто» и выйти в 1/4 плей-офф НБА

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал литовский центровой Домантас Сабонис. На его счету 22 очка, восемь подборов и семь передач. Также хорошую игру провёл разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он оформил 16 очков, три подбора и шесть передач.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он заработал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.