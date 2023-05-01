Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто» и выйти в 1/4 плей-офф НБА

50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто» и выйти в 1/4 плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал литовский центровой Домантас Сабонис. На его счету 22 очка, восемь подборов и семь передач. Также хорошую игру провёл разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он оформил 16 очков, три подбора и шесть передач.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он заработал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Сабонис - 22, Фокс - 16, Дэвис - 14, Монк - 14, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Лайлз - 6, Дозьер - 5, Барнс - 4, Мету - 1, Митчелл - 1, Деллаведова, Лень, Холмс, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 50, Уиггинс - 17, Томпсон - 16, Луни - 11, Грин - 8, Пул - 8, Муди - 5, Дивинченцо - 3, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023