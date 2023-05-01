Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

1 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» – 101:108, счёт в серии 0-1.

«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 100:120, счёт в серии 3-4.

Самым результативным игроком второй встречи у хозяев стал литовский центровой Домантас Сабонис. На его счету 22 очка, восемь подборов и семь передач. Также хорошую игру провёл разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он набрал 16 очков, сделал три подбора и шесть передач.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он набрал 16 очков и сделал пять подборов.

Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт».