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Райкович высказался о решающей встрече с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу седьмой встречи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Это важная, решающая игра полуфинала плей-офф. В Краснодаре мы пережили ситуацию, когда отступать было некуда, и мы победили. И мы снова подошли к решающему моменту.

Мы обязаны сделать всё, что в наших силах, и выиграть», — приводит слова Райковича пресс-служба команды.

Матч состоится сегодня, 1 мая, начало — в 14:00 мск.

В рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будет продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит», который в параллельном полуфинале встречается с казанским УНИКСом. Команды сыграют седьмой матч завтра, 2 мая. Начало — в 20:00 мск.