Акун-Пёрселл — о матче с ЦСКА: посмотрим, как мы ответим на события шестой игры

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА.

«Остался всего один матч. Обе команды выйдут выигрывать его во что бы то ни стало. В такой ситуации давление от необходимости добиться результата не будет иметь решающей силы.

Что будет иметь решающую силу? Для нас – то, как мы ответим на события шестой игры. Мы в том матче сыграли очень плохо. И теперь всё будет зависеть от того, сможем ли мы исправить эти ошибки, снова найти командную игру, которая уже приносила нам победы в этой серии», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба команды.

Матч состоится сегодня, 1 мая, начало — в 14:00 мск.

В рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будет продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит», который в параллельном полуфинале встречается с казанским УНИКСом. Команды сыграют седьмой матч завтра, 2 мая. Начало — в 20:00 мск.