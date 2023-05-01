«Один из величайших. Чувствовал то же самое, когда играл с Джорданом». Керр — о Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу лидера команды Стефена Карри, сравнив его с легендарным Майклом Джорданом.

«Нужно просто время от времени напоминать себе, что Карри — один из величайших игроков в истории игры. Чувствовал то же самое, когда играл сам и был в одной команде вместе с Майклом Джорданом», — приводит слова Керра Bleacher Report.

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Напомним, сегодня ночью в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100. Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри: