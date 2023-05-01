Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: игроки «Локомотива» эмоционально отпраздновали сенсационную победу над ЦСКА

Видео: игроки «Локомотива» эмоционально отпраздновали сенсационную победу над ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 1 мая, в Москве завершился заключительный седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 103:100 (ОТ) одержали гости и вышли в финал соревнований.

Баскетболисты «Локомотива» не стали сдерживаться после выступления и эмоционально отпраздновали победу.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Напомним, в другом полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». Счёт в серии 3-3.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023