Сергей Елевич: «Локомотив-Кубань» выиграл две гостевые игры у ЦСКА и совершил подвиг

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Локомотив-Кубань» в седьмом матче с ЦСКА играл восхитительно. Выиграть две игры на гостевой площадке — подвиг. «Локомотив-Кубань» терпели и переиграли соперника и составом, и скамейкой. Победа была заслуженной. Меня радует, что за краснодарцев играют хорошие российские баскетболисты, которые достойно могут претендовать в ближайшем будущем на попадание в сборную России.
У ЦСКА есть только один выход из ситуации, где они второй год подряд остались без титула — работать. Сейчас появилось четыре клуба, которые примерно равны. Всё закономерно. Райкович работал с тем, кто у него есть. Проблема появилась, когда травму получил Милутинов. Он не обрёл ту форму, которая требовалась. Надо тоже отметить, что армейцы сделали 24 победы подряд, но и в финал не попали», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 1 мая 2023
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