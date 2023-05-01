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Футбольный «Локомотив» поздравил «Локомотив-Кубань» с выходом в финал Единой лиги ВТБ

Сегодня, 1 мая, в Москве завершился заключительный седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 103:100 (ОТ) одержали гости и вышли в финал соревнований.

Футбольный клуб «Локомотив» поздравил «Локомотив-Кубань» с выходом в финал Единой лиги ВТБ постом в телеграм-канале, приложив видео эмоционального празднования победы в седьмом матче серии с московским ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Во втором полуфинале встречаются УНИКС и «Зенит». На данный момент счёт в серии 3-3. Решающий матч команд состоится завтра, 2 мая, начало – в 20:00 по московскому времени.