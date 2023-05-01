Айзея Томас: я вернулся в форму на все 100%. Ощущения те же самые, что и пять лет назад
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Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас рассказал о своей текущей форме. Игрок продолжает рассчитывать на возвращение в НБА.
«Я вернулся [в форму] на все сто процентов. Конечно, я не буду сравнивать то, что было пять лет назад, когда выступал за «Бостон», но ощущения те же самые», — заявил Томас в эфире FanDuel.
Айзее Томасу 34 года. Последний полноценный сезон он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора. Ранее баскетболист высказался по поводу своего желания играть в НБА.
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