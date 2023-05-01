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Чирлидерша висела на кольце в шпагате, Емченко мыл пол шваброй. Яркие фото победы «Локо»

1 мая в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» одержал сенсационную победу над ЦСКА. Счёт встречи — 103:100 (ОТ) в пользу железнодорожников.

Впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА не примет участия в финале турнира.

Напомним, этот сезон — 14-й по счёту в истории. За это время армейцы были его победителями 11 раз. Стоит отметить, что в прошлом году команда в финале уступила «Зениту».

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который записал в свой актив 22 очка. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 21 очко.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.