Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Лейкерс» высказался о переговорах по новому контракту с Остином Ривзом

Генменеджер «Лейкерс» высказался о переговорах по новому контракту с Остином Ривзом
Комментарии

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал переговоры о новом контракте с американским защитником Остином Ривзом.

«Это обоюдное желание [заключить новый контракт]… Остин относится к тем парням, которых вы ходите видеть в своих планах. Это и выдвижение команды на первый план, готовность пожертвовать всем ради того, чтобы победить в матче, и готовность поставить соревнование выше индивидуальной статистики. Это то, что мы бы хотели показывать, особенно нашей молодёжи. Остин является примером», – приводит слова Пелинки ESPN.

Ранее в интервью Ривз высказался о лидере команды Леброне Джеймсе.

Материалы по теме
Остин Ривз: Леброн ведёт себя так, словно ему 18 лет

Топ-5 неудачных обменов в истории НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023