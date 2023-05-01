Генменеджер «Лейкерс» высказался о переговорах по новому контракту с Остином Ривзом
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Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал переговоры о новом контракте с американским защитником Остином Ривзом.
«Это обоюдное желание [заключить новый контракт]… Остин относится к тем парням, которых вы ходите видеть в своих планах. Это и выдвижение команды на первый план, готовность пожертвовать всем ради того, чтобы победить в матче, и готовность поставить соревнование выше индивидуальной статистики. Это то, что мы бы хотели показывать, особенно нашей молодёжи. Остин является примером», – приводит слова Пелинки ESPN.
Ранее в интервью Ривз высказался о лидере команды Леброне Джеймсе.
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