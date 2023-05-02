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Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» вторую победу в серии над «Финиксом»

Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» вторую победу в серии над «Финиксом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона. Он набрал 16 очков, сделал один подбор и одну передачу за этот матч.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал пять подборов и шесть передач.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Наггетс».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
02 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
97 : 87
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 14, Маррей - 10, Браун - 9, Портер - 5, Браун - 2, Грин - 2, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 24, Эйтон - 14, Пол - 8, Бийомбо - 2, Окоги - 2, Пэйн - 2, Базли, Крэйг, Ландейл, Ли, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Шамет

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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