Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» вторую победу в серии над «Финиксом»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.
Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона. Он набрал 16 очков, сделал один подбор и одну передачу за этот матч.
В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал пять подборов и шесть передач.
Счёт в серии 2-0 в пользу «Наггетс».
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 2 мая 2023
-
08:52
-
08:39
-
08:16
-
07:28
-
06:57
-
06:42
-
06:29
-
04:54
-
00:39
- 1 мая 2023
-
23:51
-
23:16
-
23:06
-
22:42
-
22:14
-
21:47
-
20:26
-
20:06
-
19:48
-
19:42
-
19:09
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
17:47
-
17:41
-
17:33
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
16:51
-
16:48