Дабл-дабл Николы Йокича принёс «Денверу» вторую победу в серии над «Финиксом»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона. Он набрал 16 очков, сделал один подбор и одну передачу за этот матч.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал пять подборов и шесть передач.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Наггетс».

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