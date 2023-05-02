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Джеймс Харден повторил клубное достижение Аллена Айверсона в плей-офф НБА

Джеймс Харден повторил клубное достижение Аллена Айверсона в плей-офф НБА
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден стал всего вторым игроком в истории команды, которому удалось набрать 45 очков в матче плей-офф. Первым был Аллен Айверсон.

Напомним, сегодня завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

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Самым результативным в составе «Сиксерс» стал как раз Джеймс Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отметился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

Вторая игра серии также состоится в Бостоне. Она пройдёт 4 мая (3:00 мск).

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