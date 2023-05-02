Харден — после 45 очков в матче с «Бостоном»: все говорят, что я уже не тот

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался по поводу того, как болельщики реагируют на его статистические показатели.

«На протяжении всего года люди ожидают, что я буду Джеймсом Харденом, который выходит на площадку и набирает по 40–50 очков. А потом люди говорят: «О, ты не можешь выигрывать, когда играешь на статистику». А потом я выхожу и набираю 20 очков и 11 передач. И все говорят: «Ну, он уже не тот Джеймс Харден», — приводит слова Хардена 6abc.

Напомним, сегодня ночью «Филадельфия» одержала победу в первом матче серии второго раунда с «Бостон Селтикс» (119:115). В отсутствие Джоэла Эмбиида Джеймс Харден стал самым результативным игроком, записав на свой счёт 45 очков.