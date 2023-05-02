Расписание игрового дня плей-офф НБА

В ночь на 3 мая состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Первыми на паркет выйдут игроки «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит», эта встреча станет второй в серии. Противостояние пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и начнётся в 2:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Майами».

Во втором матче игрового дня сразятся «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча начнётся в 5:00 мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Этот матч станет для команд первым в полуфинальной серии. Ранее баскетболисты «Уорриорз» в семи матчах победили «Сакраменто Кингз», а «Лейкерс» со счётом 4-2 обыграли «Мемфис Гриззлиз».

Серии будут продолжаться до четырёх побед.