«Зенит» и «Локомотив-Кубань» выразили поддержку Алексею Шведу

Санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» выпустили посты в своих социальных сетях в поддержку баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, на которого было совершено нападение в одном из московских ресторанов.

«Сегодня стало известно, что в результате хулиганского нападения игрок ЦСКА Алексей Швед получил серьёзную травму и находится в больнице. Баскетбольный клуб «Зенит» выражает поддержку игроку, его близким и ПБК ЦСКА. Уверены что виновные будут найдены и наказаны согласно закону. Здоровья и скорейшего выздоровления, Алексей!» — сказано в телеграм-канале «Зенита».

«Сегодня стало известно о нападении на одного из самых титулованных игроков российского баскетбола, защитника ЦСКА Алексея Шведа. Игроки, тренерский штаб, менеджеры, руководство и все сотрудники «Локомотива» выражают игроку искреннюю поддержку и желают ему скорейшего выздоровления и возвращения на площадку», — написано в телеграм-канале краснодарской команды.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: