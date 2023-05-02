Опубликовано расписание серии за третье место между ЦСКА и «Зенитом»

На сайте Единой лиги ВТБ появилось расписание матчей серии за третье место между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Стоит отметить, что эти команды встречались в прошлом сезоне в финале Единой лиги.

Серия за третье место будет длиться до четырёх побед. Серия начнётся 5 мая в Москве, начало игры — в 19:30 мск.

Полное расписание серии за третье место между ЦСКА и «Зенитом»:

Первая игра — 5 мая, 19:30 (мск) в Москве

Вторая игра — 7 мая, 14:00 (мск) в Москве

Третья игра — 10 мая, 19:30 (мск) в Санкт-Петербурге

Четвёртая игра — 12 мая, 19:30 (мск) в Санкт-Петербурге

Пятая игра — 15 мая, 19:30 (мск) в Москве (при необходимости)

Шестая игра — 18 мая, 19:30 (мск) в Санкт-Петербурге (при необходимости)

Седьмая игра — 21 мая, 14:00 (мск) в Москве (при необходимости)

Напомним, в полуфинальных сериях «Зенит» уступил казанскому УНИКСу (3-4), а ЦСКА сенсационно проиграл «Локомотиву-Кубань» (3-4).