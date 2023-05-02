Баскетболисты УНИКСа эмоционально отпраздновали выход в финал Единой лиги
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Сегодня, 2 мая, казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в заключительном матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:79. Таким образом, УНИКС победил в серии (4-3) и вышел в финал Единой лиги.
Баскетболисты УНИКСа эмоционально отпраздновали выход в финал турнира вместе с талисманом клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка и шесть передач. 16 очков набрал Дэрил Мэйкон. 11 очков на свой счёт записал Винс Хантер.
Финальная серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» стартует 6 мая и завершится не позднее 22 мая. Согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед.
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