Велимир Перасович: серия с «Зенитом» получилась одной из самых сложных в моей карьере

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе в заключительном матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:79) и выходе в финал турнира.

«Я счастлив за клуб и в особенности за игроков, потому что мы очень усердно работали на протяжении всего сезона. Этот выход в финал – отличная награда для каждого из нас. Игра получилась очень тяжёлой, но седьмой матч и не мог быть другим. В концовке «Зенит» контролировал ход встречи, но мы показали очень хорошую реакцию на последних минутах и вырвали победу. Эта серия с «Зенитом» получилась одной из самых сложных в моей тренерской карьере. Я очень счастлив, что она завершилась в нашу пользу.

В полуфинале встречались две очень равные команды, которые хорошо знают друг друга. «Зенит» пытался воспользоваться нашими слабостями, а мы, в свою очередь, атаковали их слабые стороны. В итоге всё решила удача. В предыдущем матче в Санкт-Петербурге фортуна улыбнулась «Зениту», а сегодня в седьмой игре более удачливыми оказались мы. У гостей было последнее владение, но они потеряли мяч. Так бывает», — приводит слова Перасовича официальный сайт лиги.

Финальная серия между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» стартует 6 мая и завершится не позднее 22 мая. Согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед.