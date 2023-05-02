«Реал» обыграл «Партизан» в третьем матче плей-офф Евролиги и сократил отставание в серии

Испанский «Реал» на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» в Белграде обыграл сербский «Партизан» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 82:80 (19:32, 26:16, 21:15, 16:17).
Самым результативным игроком в составе хозяев стал американец Зак Ледей, который записал в свой актив 15 очков и восемь подборов. 15 очков на свой счёт записал серб Ален Смайлагич. У «Реала» отличился Уолтер Тавареш, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Также 22 очка набрал американец Найджел Уильямс-Госс.
Таким образом, «Реал» сократил отставание в серии до трёх побед — 1-2. Следующая игра серии состоится 4 мая в Белграде.
Напомним, в других четвертьфиналах играют следующие пары: «Монако» — «Маккаби», «Барселона» — «Жальгирис» и «Олимпиакос» — «Фенербахче».
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