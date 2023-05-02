Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» обыграл «Партизан» в третьем матче плей-офф Евролиги и сократил отставание в серии

«Реал» обыграл «Партизан» в третьем матче плей-офф Евролиги и сократил отставание в серии
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский «Реал» на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» в Белграде обыграл сербский «Партизан» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 82:80 (19:32, 26:16, 21:15, 16:17).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал американец Зак Ледей, который записал в свой актив 15 очков и восемь подборов. 15 очков на свой счёт записал серб Ален Смайлагич. У «Реала» отличился Уолтер Тавареш, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Также 22 очка набрал американец Найджел Уильямс-Госс.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
02 мая 2023, вторник. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
80 : 82
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Ледей - 15, Смайлагич - 15, Нанналли - 13, Мадар - 12, Экзам - 11, Анджушич - 6, Папапетру - 4, Вукчевич - 2, Трифунович - 2, Аврамович, Копривица
Реал Мадрид: Тавареш - 26, Уильямс-Госс - 22, Хезонья - 12, Муса - 9, Фернандес - 6, Родригес - 3, Ханга - 3, Рэндольф - 1, Абальде, Корнели, Льюль, Пуарье

Таким образом, «Реал» сократил отставание в серии до трёх побед — 1-2. Следующая игра серии состоится 4 мая в Белграде.

Напомним, в других четвертьфиналах играют следующие пары: «Монако» — «Маккаби», «Барселона» — «Жальгирис» и «Олимпиакос» — «Фенербахче».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023