Хавьер Паскуаль — о концовке игры с УНИКСом: у меня нет слов, чтобы описать, что произошло

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении в седьмом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:80).

«Мы уступили в матче, который, казалось бы, невозможно было проиграть. Полностью контролировали игру в заключительной части. Матч складывался таким образом, что мы могли либо выиграть его, либо уйти в овертайм. Но проиграть такую встречу – это невероятно. Да, такое иногда происходит. Однако когда такое случается, вы не можете в это поверить. У нас было владение за пять секунд до конца при счёте 79:79 – либо победа, либо овертайм… У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло.

По ходу плей-офф мы потеряли двух важных игроков – Томпкинса и Карасёва. По этой причине наша ротация была ограничена. Но мы боролись и контролировали игру. Сегодня у нас были хорошие шансы на победу», — приводит слова Паскуаля официальный телеграм-канал лиги.