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Эмоциональная реакция Джоэля Эмбиида на выигрыш награды MVP сезона

Эмоциональная реакция Джоэля Эмбиида на выигрыш награды MVP сезона
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Сегодня, 3 мая, НБА объявила обладателя награды MVP (самый ценный игрок) этого сезона. Им стал камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Радостную новость игрок встретил в помещении с партнёрами по команде и тренерами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

29-летний камерунский баскетболист за текущий сезон набирал в среднем 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и установил рекорд карьеры с 4,2 передачами за игру.

Пятый год подряд приз самому ценному игроку был вручён баскетболисту не из США — самая длинная серия лиги в истории.

Напомним, Эмбиид продолжает восстанавливаться после растяжения боковой связки правого колена. Его участие во втором матче серии с «Бостоном» остаётся под вопросом.

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