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Узинский назвал сильную сторону УНИКСа перед финалом Единой лиги ВТБ

Узинский назвал сильную сторону УНИКСа перед финалом Единой лиги ВТБ
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Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался по поводу полуфиналов Единой лиги ВТБ, по итогам которых в финал вышли его команда и казанский УНИКС.

«Интересно, конечно, что прошлогодние финалисты спустились и будут играть за бронзу, а мы поборемся с Казанью за золото. Играть будет сложно, потому что УНИКС показал агрессивную игру против действующих чемпионов, что и помогло им победить.

Сильная сторона УНИКСа именно в этой агрессии. Такие полуфиналы, конечно, добавили интереса к баскетболу и Лиге ВТБ. Было проведено целых 14 полуфинальных матчей, и судьба многих из них решалась в концовке. Теперь следите за битвой «Баскет-Холлов» и болейте за «Локо»!», — приводит слова Узинского пресс-служба команды.

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