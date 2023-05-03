Узинский назвал сильную сторону УНИКСа перед финалом Единой лиги ВТБ
Поделиться
Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский высказался по поводу полуфиналов Единой лиги ВТБ, по итогам которых в финал вышли его команда и казанский УНИКС.
«Интересно, конечно, что прошлогодние финалисты спустились и будут играть за бронзу, а мы поборемся с Казанью за золото. Играть будет сложно, потому что УНИКС показал агрессивную игру против действующих чемпионов, что и помогло им победить.
Сильная сторона УНИКСа именно в этой агрессии. Такие полуфиналы, конечно, добавили интереса к баскетболу и Лиге ВТБ. Было проведено целых 14 полуфинальных матчей, и судьба многих из них решалась в концовке. Теперь следите за битвой «Баскет-Холлов» и болейте за «Локо»!», — приводит слова Узинского пресс-служба команды.
Комментарии
- 3 мая 2023
-
12:19
-
12:14
-
12:03
-
11:32
-
11:24
-
11:16
-
11:06
-
10:58
-
10:53
-
10:44
-
10:17
-
09:49
-
09:40
-
09:34
-
09:00
-
08:07
-
07:39
-
06:55
-
06:39
-
06:30
-
05:52
-
05:50
-
05:31
-
05:09
-
04:08
-
03:15
-
02:52
-
00:48
-
00:25
- 2 мая 2023
-
23:46
-
23:33
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:44
Партнерский контент