Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы вчетвером уронили десятерых». Участники драки со Шведом рассказывали об инциденте

«Мы вчетвером уронили десятерых». Участники драки со Шведом рассказывали об инциденте
Аудио-версия:
Комментарии

В сети появилось видео, на котором участники драки с баскетболистом Алексеем Шведом обсуждают произошедшее сразу после инцидента.

Видео появилось в Telegram-канале SHOT.

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом» (100:103 ОТ).

Материалы по теме
Агент Шведа опроверг информацию о том, что конфликт в ресторане начала жена баскетболиста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023