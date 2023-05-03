Воронцевич высказался в поддержку Алексея Шведа

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, который сейчас находится в больнице.

«Не стал писать Шведу, звонить. Думаю, сейчас ему нужен покой. Понимаю, что обстановка напряжённая. Желаю ему здоровья. Хочется, чтобы ни у кого не было таких моментов в жизни. Пусть Алексей поправляется поскорее», — приводит слова Воронцевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом» (100:103 ОТ).

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте: