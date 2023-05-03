Носов: Эмбиид точно заслужил награду MVP
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Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который сегодня был признан MVP НБА.
«Этот игрок с 2014-го в НБА. Не слишком ему везло — были травмы. Пару лет, по-моему, вообще пропустил. А вообще, обладает абсолютно всеми качествами, которые должны быть у полевого игрока. Один из лучших под кольцом. Харизматичный, нацеленный на победу.
«Филадельфия» отлично с ним играет. Мне кажется, что MVP должен быть один и после плей-офф. Но Эмбиид точно заслужил. Он на уровне Адетокунбо и Йокича играет последние годы. Первые двое уже были MVP. Получается, всем сёстрам по серёжкам», — приводит слова Носова телеграм-канал Спортивное радио «Движение».
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