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«Бостон» разгромил «Филадельфию», Эмбиид вернулся после травмы

«Бостон» разгромил «Филадельфию», Эмбиид вернулся после травмы
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:87.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. На его счету 23 очка и шесть подборов.

MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчах в плей-офф. Сегодня он успел отметиться 15 очками и пятью блок-шотами.

Счёт в серии сравнялся — 1:1. Следующие две игры пройдут в Филадельфии.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
04 мая 2023, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 25, Брогдон - 23, Смарт - 15, Уайт - 15, Уильямс - 12, Притчард - 8, Тейтум - 7, Корнет - 6, Хорфорд - 5, Мускала - 3, Уильямс - 2, Галлинари, Гриффин, Хозер, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 16, Эмбиид - 15, Макси - 13, Харден - 12, Рид - 6, Такер - 5, Милтон - 4, Макдэниелс - 3, Ньянг - 3, Спрингер - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 2, Мелтон - 2, Дедмон, Харрелл

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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