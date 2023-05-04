«Бостон» разгромил «Филадельфию», Эмбиид вернулся после травмы

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:87.
Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. На его счету 23 очка и шесть подборов.
MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчах в плей-офф. Сегодня он успел отметиться 15 очками и пятью блок-шотами.
Счёт в серии сравнялся — 1:1. Следующие две игры пройдут в Филадельфии.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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