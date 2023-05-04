«Барселона» и «Анадолу Эфес» поддержали Алексея Шведа

Европейские баскетбольные команды «Барселона» и «Анадолу Эфес» высказались в поддержку разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, который пострадал в результате драки в центре Москвы.

«Выздоравливай скорее, Алексей!» — говорится в заявлении «Барселоны».

«Мы опечалены известием о том, что Алексей Швед был госпитализирован после нападения на него в Москве. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказано на странице «Анадолу Эфес» в социальных сетях.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»: