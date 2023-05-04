Ватутин: Швед идёт на поправку, но не так быстро, как хотелось бы

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии разыгрывающего команды Алексея Шведа, который пострадал в результате драки в центре Москвы.
«Мы позитивно смотрим в будущее. Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Алексей постоянно общается с семьёй, скоро, я думаю, и дети его навестят. Он идёт на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы. О конкретных сроках выписки говорить пока рано», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».
Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.
Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.
Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»:
- 4 мая 2023
-
13:40
-
12:30
-
11:44
-
11:22
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
07:14
-
07:06
-
06:39
-
06:15
-
06:02
-
05:17
-
04:31
-
04:04
-
03:34
-
03:23
-
03:11
-
03:09
-
02:47
-
02:22
-
00:33
-
00:10
-
00:10
- 3 мая 2023
-
22:55
-
22:42
-
21:55
-
21:49