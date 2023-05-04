Ватутин: Швед идёт на поправку, но не так быстро, как хотелось бы

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии разыгрывающего команды Алексея Шведа, который пострадал в результате драки в центре Москвы.

«Мы позитивно смотрим в будущее. Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Алексей постоянно общается с семьёй, скоро, я думаю, и дети его навестят. Он идёт на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы. О конкретных сроках выписки говорить пока рано», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»: