Квитковских: после победы в матче с ЦСКА радовались весь последующий вечер
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Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских рассказал о том, как команда отреагировала на победу в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Сразу после победы и весь последующий вечер мы очень радовались. Это были какие-то непередаваемые эмоции. Во-первых, мы вышли в финал. Во-вторых, конечно, из-за того, что прошли ЦСКА в седьмом матче. Если бы кто-то в начале сезона или даже в середине сказал, что мы будем играть в полуфинале с ЦСКА и это будет седьмой матч — мало бы кто поверил.
Сейчас уже все поспали, отдохнули. Понимаем, что всё это нужно оставить в прошлом — это история. Нужно идти дальше за чемпионством», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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- 4 мая 2023
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