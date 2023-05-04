Квитковских: после победы в матче с ЦСКА радовались весь последующий вечер

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских рассказал о том, как команда отреагировала на победу в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Сразу после победы и весь последующий вечер мы очень радовались. Это были какие-то непередаваемые эмоции. Во-первых, мы вышли в финал. Во-вторых, конечно, из-за того, что прошли ЦСКА в седьмом матче. Если бы кто-то в начале сезона или даже в середине сказал, что мы будем играть в полуфинале с ЦСКА и это будет седьмой матч — мало бы кто поверил.

Сейчас уже все поспали, отдохнули. Понимаем, что всё это нужно оставить в прошлом — это история. Нужно идти дальше за чемпионством», — сказал Квитковских в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.