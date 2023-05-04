«Локомотив» в финале — это не сказка, а закономерность!»

Антону Квитковских 22 года. Прошлым летом он сменил «Автодор» на «Локомотив-Кубань» и, по собственным словам, всё ещё пытается вписаться в систему Александра Секулича, который пока просит от своего игрока не так уж и много — защищаться и подбирать. Но этим арсенал баскетболиста не ограничивается. Хороший прыжок, мощное тело, бросок с дистанции — всё это есть в его арсенале.

«Локо», кстати, не полетел в Краснодар после победы над ЦСКА, а остался в столице. Тратить силы на далеко не самый простой путь до дома никто не захотел. Поэтому парни Александра Секулича занимаются в «Баскет Холл Москва» — домашней арене МБА и ЦСКА. Собственно, железнодорожники остались ещё и потому, что не будут иметь преимущества своей площадки в финале. Но зато в этом финале у обеих команд будет по собственному «Баскет-холлу»: один в Казани, другой — в Краснодаре.

Игроки «Локомотива-Кубань» в серии с ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

— Что чувствует игрок, который совсем недавно обыграл ЦСКА в седьмом матче?

— Сразу после победы и весь последующий вечер мы очень радовались. Это были какие-то непередаваемые эмоции. Во-первых, мы вышли в финал. Во-вторых, конечно, из-за того, что прошли ЦСКА в седьмом матче. Если бы кто-то в начале сезона или даже в середине сказал, что мы будем играть в полуфинале с ЦСКА и это будет седьмой матч — мало бы кто поверил.

Сейчас уже все поспали, отдохнули. Понимаем, что всё это нужно оставить в прошлом — это история. Нужно идти дальше за чемпионством.

— Как можно объяснить тот факт, что три победы из четырёх в серии с ЦСКА «Локо» одержал на выезде? Это «Мегаспорт» как-то по-особенному влияет на вас?

— В команде тоже задавались этим вопросом. Возможно, меньше ответственности и играем раскрепощённо. Дома понимаешь, что должен выиграть, и появляется дополнительное давление.

Антон Квитковских против Никиты Курбанова Фото: Единая лига ВТБ

— Как вы опишете свою роль в этом составе? Много лет играли в саратовском «Автодоре» и проводите в Краснодаре первый сезон.

— На протяжении всего сезона всё было как-то нестабильно. Были более-менее хорошие игры, а были и откровенно плохие. Самое главное, наверное, не поддаваться давлению, не копаться в себе, просто работать. Тренер мне это говорил тоже. В самом начале сезона у нас с ним состоялся разговор, обсудили мою роль в команде. Он не требует от меня создания какой-либо ситуации. Я как раз должен больше помогать команде в защите, на подборах и набирать свои очки с врываний в свободные зоны. Я это понимаю. У нас есть отличные исполнители, и стараюсь им помогать. Давать энергию команде — вот то, что от меня требуется.

— Насколько сложно было перестроиться и привыкнуть к новой роли после того, когда в «Автодоре» давали много свободы в нападении?

— Не надо думать, что я успокоился. Я принял требования тренера. Обязан это выполнять, потому что хочу помогать команде. Но нужно развиваться индивидуально. Поэтому буду работать над собой, над своими индивидуальными действиями, над созданием ситуации со своей атакой или атакой партнёров.

— Был ли в нынешнем сезоне матч, который Антон Квитковских провёл идеально или близко к этому?

— Сложно выделить какой-то матч, честно. Суперских матчей с какими-то перформансами не было. Просто какой-то сыграю лучше — больше забью, отзащищаюсь. В другом получится менее продуктивно. Так выделить один не получится.

Антон Квитковских в атаке Фото: Единая лига ВТБ

— УНИКС в финале — это не выглядит большой сенсацией. Всё-таки казанцы — вторая команда регулярного чемпионата. Но если вспомнить, как «Локо» начинал сезон, сразу понимаешь — вот главный сюрприз сезона. Согласны?

— «Локомотив» в финале — это не сказка, а закономерность. Мы к этому стремились, шли весь сезон. Да, спотыкались, но мы вставали и исправляли ошибки и шли дальше. Весь сезон строили коллектив, командную химию, взаимодействия. Думаю, что мы заслужили это. Учитывая, через что мы прошли, на этом точно нельзя останавливаться. Есть куда расти.

— Как вы смотрели седьмой матч в серии УНИКС — «Зенит»? Были личные предпочтения?

— Смотрели отдельными группами в гостинице. Собирались в комнатах. По ходу матча частично разбирали какие-то взаимодействия команд в защите и в нападении. Предпочтений не было. Понимали, что у «Зенита» чуть шире ротация, у УНИКСа, наоборот, есть очень сильная пятёрка. Посмотрим, как сложится, мы готовились к любой команде. В любом случае должны быть ко всему готовы.

— В нынешнем сезоне вы четыре раза играли против УНИКСа. В чём сила казанцев?

— Сила соперника в его агрессии: как в защите, так и в нападении. Они очень хорошо убегают. Если почувствуют ритм — очень сложно остановить. Есть такие баскетболисты, как Ненад Димитриевич, которые прекрасно чувствуют как партнёров, так и свою собственную игру. Тем более он всю полуфинальную серию доказывает, что находится в прекрасной форме. Дэрил Мэйкон очень хорошо играет один на один. Рейнольдс тоже (улыбается). Это вообще отдельная история. Он готов разорвать всех под кольцом. Мы будем разбирать их командную игру. Всех карт раскрывать не буду, но знаем их неплохо. Думаю, чем-то удивим соперника.